Napoli, vertice decisivo: accordo per Lozano

CALCIOMERCATO NAPOLI LOZANO / Hirving Lozano dribbla e scatta verso Napoli. Uno dei migliori talenti del PsvEindhoven in piena lotta con l'Ajax per il titolo in Olanda sarebbe ormai ad un passo dal vestire la maglia azzurra dei partenopei.

Lo riferisce il 'Corriere dello Sport' secondo cui a margine dell'incontro tra l'agente Mino Raiola, Ancelotti, De Laurentiis ed il Ds Giuntoli per parlare di Insigne , tra le parti sarebbe stato trattato anche il tema relativo all'esterno offensivo messicano arrivando ad una stretta di mano sulla base di un contratto quinquennale. Resta da limare l'intesa con il Psv che chiede 40 milioni di euro, ma il Napoli sarebbe ormai deciso a chiudere.