EMPOLI CAPUTO / "Ho segnato 15 gol, credo di aver dimostrato di valere la Serie A". Parla così Francesco Caputo in un'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport'.

Il centravanti dell'sogna dunque di restare in massima serie dopo una stagione da protagonista. "Ho dimostrato di valere questa categoria, ma voglio raggiungere la salvezza con l'Empoli. Non ci arrendiamo,ci sprona ad andare avanti. Se resterò in A anche l'anno prossimo? Vorrei farlo con questa maglia".