Lazio, Lucas Leiva giura fedeltà e resta a vita

LAZIO LUCAS LEIVA / A Roma ha trovato casa e ora non vuole più andarsene. Dopo il rinnovo con la Lazio firmato fino al 2022 e che verrà annunciato a breve, Lucas Leiva guarda conferma la sua voglia di restare a Roma e guarda ad un futuro che va anche oltre.

Lo racconta in una bella intervista concessa al 'Corriere dello Sport' in cui spiega: "A Roma mi sono sentito bene dal primo giorno. La squadra mi ha accolto al meglio, i tifosi mi hanno abbracciato e la mia famiglia si trova a meraviglia. Come squadra possiamo migliorare e questo mi dà voglia di aiutare il club a perseguire questa crescita. È stata una scelta abbastanza facile. Spero di tornare a giocare la Champions, sarebbe un sogno farlo con la Lazio".