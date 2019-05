NAPOLI TRIPPIER AKE MENDY / Rivoluzione sulle corsie difensive, ma non solo. Il Napoli guarda ormai già al calciomercato e il ds Giuntoli, in costante colloquio con Ancelotti, sta sondando il terreno per la prossima stagione. In particolare l'obiettivo della dirigenza azzurra è rafforzare le corsie, ma anche regalare al tecnico un'alternativa valida al 34enne Raul Albiol. Per tutte le ultime di mercato del Napoli e non solo CLICCA QUI.

Trippier del Tottenham e Mendy del Lione sono i principali obiettivi.

Il primo per la fascia destra, il secondo per la corsia mancina. Le operazioni non sono semplici, anche per una ragione di costi: per questo motivo siachepotrebbero partire e con il ricavato delle loro cessioni si finanzierebbero i due colpi in entrata. Ma in entrata, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', si guarda anche a Nathan. Il difensore centrale olandese del, mancino di 24 anni, ha disputato l'ennesima stagione positiva con i 'Cherries', Le big d'Inghilterra lo seguono da tempo, ma ora anche gli azzurri si sono messi sulle sue tracce. Il motivo? I troppi infortuni in quel reparto e la necessità di dare ad Ancelotti un'alternativa valida ad Albiol. Il costo però è notevole: il Bournemouth in passato ha rifiutato offerte anche da 40 milioni di euro.