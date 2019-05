CALCIOMERCATO JUVENTUS CUADRADO / La Juventus riacciuffa nel finale di gara il Torino grazie al solito Cristiano Ronaldo. Tanti i bianconeri sottotono nella stracittadina della Mole, su tutti Juan Cuadrado ancora lontano dalla migliore condizione dopo l'operazione al ginocchio che lo ha costretto ad un lungo stop durante la stagione. Il colombiano ha faticato sia da esterno di centrocampo che nel ruolo di mezzala e più volte è stato beccato dal pubblico dell''Allianz Stadium' dopo aver sbagliato alcune conclusioni a rete.

L'ex Chelsea e Fiorentina è stato sostituito nel corso della ripresa da Allegri, ricevendo i fischi dei tifosi bianconeri prima di lasciare il campo al baby Matheus Pereira. Nessun gesto di reazione del numero 16, poi rimasto in panchina in attesa del triplice fischio di Orsato. Il comportamento - un po' a sorpresa - dei sostenitori juventini potrebbe avere dei risvolti anche sul futuro di Cuadrado, la cui permanenza a Torino sembrerebbe in bilico in vista della prossima stagione. Il 30enne jolly è in scadenza tra un anno e senza rinnovo sarebbe concreto un suo addio alla Juve nella finestra estiva: la dirigenza della Continassa lo valuta 15-20 milioni di euro e oltre al corteggiamento dalla Premier anche il Milan resterebbe vigile sulla situazione del colombiano.

