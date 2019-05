CALCIOMERCATO MILAN GASPERINI / Gennaro Gattuso vuole chiudere in grande. Praticamente certo di salutare a fine stagione, l'allenatore del Milan chiede uno sforzo anche d'orgoglio ai suoi uomini per concludere il campionato centrando il ritorno in Champions League prima di congedarsi. Un obiettivo importante tanto per il prossimo futuro societario dei rossoneri, quanto per le manovre in panchina visto che proprio dalla Champions dipende l'arrivo dell'obiettivo numero uno per la panchina.

Il nome? Gian Piero

Il 'Corriere dello Sport' in edicola oggi scrive infatti che il Dt milanista Leonardo avrebbe scelto l'allenatore dell'Atalanta come primo obiettivo per la sostituzione di Gattuso. Grande leader del miracolo bergamasco, l'allenatore nerazzurro viene visto come l'elemento perfetto in grado di valorizzare la rosa per produrre plusvalenze e soprattutto proporre un bel calcio. In caso di conquista della qualificazione alla prossima Champions con l'Atalanta, però, Gasperini difficilmente lascerebbe Bergamo.

