CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI / Uno stacco imperioso del solito Cristiano Ronaldo stoppa la rincorsa Champions dei cugini del Torino nel Derby della Mole di ieri sera all''Allianz Stadium'. Juventus un po' appagata dopo la conquista dell'ottavo scudetto consecutivo: il fuoriclasse portoghese ha salvato nuovamente i bianconeri ad una settimana dall'1-1 contro l'Inter, con Massimiliano Allegri che al termine della stracittadina ha concesso quattro giorni di riposo alla squadra prima di iniziare a preparare da mercoledì la trasferta con la Roma.

L'allenatore livornese nel post-derby si presenta correndo in conferenza stampa, scherzando con i giornalisti: "Due, al massimo tre domande, che c'ho da fare e poi devo andare anche a mangiare", dice l'ex Milan prima di sedersi. Poi smentisce subito a modo suo la presunta clausola sul contratto: "Tutto falso, come i soldi del Monopoli!". Allegri va di corsa così come sul possibile rinnovo contrattuale e presumibilmente incontrerà all'inizio della prossima settimana il presidente Agnelli per definire l'accordo sulla permanenza a Torino e programmare la prossima stagione. Si parlerà ovviamente del prolungamento, con Allegri che potrebbe allungare il proprio contratto (in scadenza nel 2020, ndr) per uno o due anni, con ingaggio ritoccato oltre gli 8 milioni di euro più bonus rispetto ai 7,5 mln che percepisce attualmente.

