Juventus, Felipe libera Ruben Dias

JUVENTUS RUBEN DIAS / Accelera la Juventus che, con la pista de Ligt sempre più complicata, sembra stringere la caccia al nuovo centrale su Ruben Dias.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Dopo le indiscrezioni dal Portogallo sull'accelerazione juventina per il difensore del, nuove conferme arrivano da 'Rai Sport' secondo cui l'acquisto ormai imminente da parte dell'di Felipe dal Porto avrebbe dato il via libera ai bianconeri nella corsa a Ruben Dias. I 'Colchoneros' erano infatti i principali rivali della Juventus che sta portando avanti da tempo i contatti con il manager Jorge Mendes il quale sta cercando di abbassare le richieste economiche dei lusitani. In caso di vittoria del campionato, sarà più facile arrivare al giocatore, mentre l'ipotesi Joaoresta al momento complicata con il presidente del Benfica che vorrebbe tenerlo almeno un altro anno.