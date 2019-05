CALCIOMERCATO INTER CONTE ULTIME / La volata finale per la Champions League è anche una corsa alla conferma della propria panchina per gli allenatori delle big italiane che vedono aleggiare l'ombra di Antonio Conte.

I contatti con lavanno avanti, così come indietro resta viva l'ipotesi, ma al momento l'Inter sarebbe tornata in pole position per il tecnico salentino grazie al blitz dell'Ad Beppeche all'inizio di questa settimana avrebbe incontrato l'ex manager del Chelsea chiedendogli di aspettare ad impegnarsi con i giallorossi (o un altro club).

Lo riferisce il quotidiano 'La Repubblica' secondo cui il patron Zhang Jindong avrebbe dato il via libera all'investimento da circa 80 milioni di euro necessario per l'avvicendamento in panchina, con l'addio di Luciano Spalletti (che ha ancora due anni di contratto) ed il suo staff e l'arrivo di Antonio Conte, che potrebbe essere agevolato dalla nuova fiscalità imposta dallo Stato. I nerazzurri sembrano dunque convinti ad andare fino in fondo, anche se non mancano gli ostacoli. A partire dai risultati di Spalletti, sempre più vicino a centrare gli obiettivi prefissati, fino al passato juventino di Conte che fa storcere il naso a molti, tant'è che Marcello Lippi secondo lo stesso quotidiano gli avrebbe sconsigliato la destinazione nerazzurra.

