JUVENTUS TORINO PAUSA ALLEGRI/ Con il campionato ormai in bacheca, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha concesso 4 giorni di riposo dopo il derby della Mole contro il Torino. La squadra si ritroverà mercoledì alla Continassa per preparere la sfida di domenica sera in casa della Roma.

Con il gruppo torneranno i sudamericani Paulo Dybala e Rodrigo Bentancur. Niente di serio neanche per Emre Can, che resta però da valutare, così come Alex Sandro, per il quale non è certa la presenza con il gruppo.

