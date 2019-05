JUVENTUS TORINO SPINAZZOLA / Cristiano Ronaldo risponde a Lukic nel Derby della Mole tra Juventus e Torino. A servire l'assist vincente per 'CR7' ci ha pensato Leonardo Spinazzola: "All'inizio abbiamo accusato qualche difficoltà, loro sono una squadra fisica e non è facile giocarci contro. Nel secondo tempo si sono abbassati e abbiamo trovato qualche spazio in più per giocare la palla - le parole del laterale bianconero in zona mista - Dopo aver vinto il campionato è normale che manchi un po' di fame, però vogliamo finire bene la stagione.

Cosa è successo dopo l'Atletico? Sapevo che dopo l'intervento al ginocchio avrei avuto alti e bassi. Il mister fa delle battute… (ride, ndr). Ho fatto due-tre partite molto buone, poi ha avuto un calo ma è normale dopo l'infortunio e non giocando con continuità. L'assist? E' stato un bel cross per Ronaldo. Però devo migliorare: mi sono mangiato un gol incredibile, se non segno mai ci sarà un motivo… Il mio bilancio? E' positivo, sono soddisfatto della mia stagione .Sapevo che sarebbe stata dura, però mi sono fatto trovare pronto. Spero sia così anche l'anno prossimo". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!