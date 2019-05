NAPOLI DIEGO COSTA / Il Napoli su Diego Costa: Pierpaolo Marino, ex dirigente del club azzurro, parlando alla 'Rai' ha parlato dell'interesse azzurro per l'attaccante ispano-brasiliano, in rotta con l'Atletico Madrid. Gli azzurri, soprattutto tramite Carlo Ancelotti, starebbero provando a portare il 30enne in Serie A.

Una trattativa che però si presenta piuttosto complicata e che rappresenterebbe sicuramente una rottura rispetto alla strategia del club di: oltre al fattore età, c'è da tenere in conto anche l'ingaggio del calciatore che a Madrid percepisce circa 10 milioni di euro, cifra fuori dai parametri del Napoli. Certo Costa rappresenta un'occasione e fa gola anche all'Inter ma l'Atletico non sembra intenzionato a fare sconti: ai 'Colchenoros' Costa è costato circa 55 milioni per acquistarlo dale dopo un anno e mezzo la cifra non potrà essere molto più bassa di quella sborsata dagli spagnoli. Da tenere in conto anche l'interesse del

