JUVENTUS ALLEGRI RINNOVO / "La clausola sul rinnovo automatico con il 50% degli obiettivi raggiunti? Falso! Più falso dei soldi del Monopoli". Così esordisce in conferenza stampa Massimiliano Allegri in merito al proprio futuro sulla panchina della Juventus al termine del Derby pareggiato contro il Torino. Il mister bianconero prosegue: "La società mi ha sempre difeso, però un allenatore si difende con i risultati. Il club cerca di costruire delle squadre vincenti, ma poi sono sempre i risultati a valutare l'operato di un tecnico. La vita è fatta di sfide e il prossimo anno avrò e avremo un'altra possibilità in Champions. Ogni anno, da quando sono qui, ho sempre pensato di poter arrivare in fondo in ogni competizione.

Si compete sempre per raggiungere il massimo degli obiettivi".

Allegri ha poi aggiunto in zona mista: "E' stata una buona partita, peccato aver preso un gol da polli nel primo tempo. Poi nella ripresa abbiamo giocato nella metà campo del Torino, ma serviva maggiore lucidità e tecnica. Siamo comunque nel finale di stagione, con un campionato già vinto ed è comprensibile sbagliare certe cose. Pjanic? La sua stagione è positiva, come il resto della squadra. Sul gol di Lukic la palla gli è schizzata, può capitare. Primo derby per Kean? Mi è piaciuta la sua prestazione". Chiusura su Cristiano Ronaldo: "Lui ha sempre grandi motivazioni, li trova ogni giorno. Ed è quello che fa la differenza. Nella prossima stagione farà ancora meglio".

