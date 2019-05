JUVENTUS DYBALA COUTINHO / La Juventus pianifica il futuro in attesa dell'incontro Agnelli-Allegri che darà il via alle operazioni per la prossima stagione, salvo colpi di scena. Operazioni che potrebbero partire con l'addio di Paulo Dybala: come riferisce 'Rai Sport', i bianconeri avrebbero deciso di cedere l'attaccante argentino e gli intermediari sarebbero già operativi.

Così, ci sarebbe stati contatti con diversi club con il Paris Saint-Germain in prima fila: i parigini a fine stagione potrebbero perderee avrebbero individuato nella Joya il nome giusto per rinforzare la squadra. Oltre ai francesi, Dybala interessa anche

Sul fronte entrate, la Juventus per coprire il 'buco' lasciato dalla cessione dell'ex Palermo pensa a Coutinho e Sanchez, con il primo che è in rotta con l'ambiente blaugrana e il secondo che è destinato a lasciare il Manchester United.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui