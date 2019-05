JUVENTUS TORINO CHIELLINI/ Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, ha commentato il pareggio per 1-1 contro il Torino di Walter Mazzarri: "Questa squadra ha un'anima e ha cuore, lo ha dimostrato in queste due partite, magari non siamo partiti benissimo ma oggi meglio rispetto a sabato scorso.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Vogliamo dimostrare fino alla fine di essere la squadra più forte, con tanti attributi e giocatori di qualità eccelsa. Il Torino quest'anno in trasferta ha perso una partita a Roma e gridano ancora vendetta per il secondo tempo che hanno fatto. Oggi abbiamo messo molto,Duello fra Ronaldo e Messi? No non ne ha parlato, noi siamo fortunati a vivere in quest'epoca, sono paragonabili a, due fenomeni che giocano uno sport diverso". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!