INTER JUVENTUS JOVIC / Niente Serie A, né Inter, né Juventus: Luka Jovic vestirà la maglia del Real Madrid.

Ne è sicuro 'as.com', secondo cui il Real Madrid avrebbe trovato l'accordo con l'Eintracht Francoforte per il trasferimento del 21enne bomber serbo: al club tedesco andranno circa 60 milioni di euro, il 20% dei quali (12 milioni di euro) saranno girati al Benfica che vanta una percentuale sulla vendita del calciatore. Jovic, che oltre alle italiane è seguito dal, dovrebbe firmare un contratto di sei anni. Il calciatore era già al corrente che la destinazione più probabile fosse proprio quella spagnola, tanto è vero che avrebbe già parlato con alcuni suoi futuri compagni di squadra, chiedendo informazioni anche sulla città. In attesa dell'eventuale ufficialità, Jovic si concentrerà sull'Eintracht impegnato in Bundesliga e in Europa League.