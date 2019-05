PAGELLE E TABELLINO DI JUVENTUS-TORINO/ La Juventus recupera con il solito Ronaldo una partita messa in salita dall'errore del primo tempo di Pjanic, unica vera occasione concessa al Torino. I bianconeri per tutto il match tengono in mano la partita ma mancano nell'ultimo passaggio, troppi errori sui cross. Il Torino ha contenuto con una grande difesa e un super Izzo gli attacchi della Juve. Belotti lotta su tutti i palloni per far salire la squadra e spezzare la trama offensiva bianconeri. Gli uomini di Mazzarri calano fisicamente nel secondo tempo.

JUVENTUS

Szczesny 6 – Rischia su rilancio in uscita ma nel complesso viene poco chiamato in causa.

Cancelo 5,5 – Ci mette del suo per complicare la serata alla squadra. Rimessa laterale forse troppo forte che manda in confusione Pjanic. Manca la solita spinta sull'esterno.

Bonucci 6 – Contiene Belotti con Chiellini limitanto le occasioni granata. Rischia con un giallo al limite dell’area su Belotti.

Chiellini 6 – Con Pjanic marcato a uomo cerca di dare una mano a far ripartire la manovra. Ordinato nel suo ruolo.

Spinazzola 6,5 - Ha spazio e si propone in profondità. Bene nell’intesa con Bernardeschi.Nella ripresa è padrone di tutta la fascia. Suo il cross per il pareggio di Ronaldo.

Cuadrado 4,5 – Troppe palle perse e tanti errori personali. Limitato nell’uno contro uno non prova nemmeno a saltare l’uomo. Dal 78’ Pereira - sv

Pjanic 5 – Leggerezza che costa caro. Su una rimessa laterale di Cancelo si fa beffare da Lukic che va dritto in porta. Nella ripresa prova a creare gioco.

Matuidi 6 – Sopperisce al momento di sbandamento di Pjanic. Fa filtro davanti alla difesa e dà ordine al centrocampo.

Bernardeschi 6 – Si muove tanto, sempre dentro l’azione con la testa e nel gioco. Crollo fisico nel secondo tempo. Dal 85’ De Sciglio - sv

Kean 5,5 – Ha ancora tanta strada da fare. Manca la cattiveria sotto porta alla Mandzukic, e perde duelli importanti.

Ronaldo 6,5 – Si danna molto per la squadra. In mancanza di gioco prende lui in mano la manovra andando a prendersi il pallone. Cerca di dare la carica ai compagni, non sempre seguito. L’unica palla giocabile non la spreca.

All. Allegri 6 – Ha messo in campo la squadra migliore. Non tutti gli undici titolari hanno dato le risposte che si aspettava.

TORINO

Sirigu 6 – Sempre presente e attento uscita.

Izzo 7 – Diagonali, anticipi e chiusure al millimetro. Prestazione da incorniciare.

Nkoulou 6 – Gioca con personalità e non si fa sorprendere dai bianconeri.

Bremer 6 – Esordio da titolare. Inizia con apprensione ma cresce con il passare dei minuti. Salvataggi importanti su Ronaldo però se lo perde nel cross perfetto di Cancelo. Ronaldo non perdona.

De Silvestri 5,5 – Fatica nella ripresa. In difficoltà su Spinazzola non riesce a chiudere gli spazi ma lo limita come può nei cross. Dal 89’ Zaza

Lukic 6,5 – Stretto su Pjanic è l’arma in più della serata. Sfrutta con abilità una disattenzione del numero 5 bianconero e va in rete. Diffidato salterà la prossima. Dal 78’ Aina 6 – entra dribbla e calcia, troppo alto sopra la traverso. Buon impatto.

Rincon 6 – Con mestiere ringhia su tutte le palle che gli passano vicino. Non si tira mai indietro e lotta con chiunque. Diffidato prende un giallo e anche lui salterà il prossimo match.

Ansaldi 5,5 – Poca concretezza in fase di spinta. Incerto su alcuni palloni in ripartenza.

Meité 5,5 – Si nasconde in mezzo al campo. Disorientato e fuori posizione.

Berenguer 6– Tanta corsa soprattutto nel primo tempo. Dietro al gallo si muove e si inserisce tra le linee creando non pochi fastidi alla difesa avversaria. Senza energie nella ripresa. Dal 70’ Baselli sv - minuti di passerella poco altro

Belotti 6,5 – Grande riferimento offensivo, partita di sacrificio. Corre molto e fa salire la squadra. Dà sostegno anche in copertura.

All. Mazzarri 6 – Ha trasmesso cuore e grinta ai granata. Fortunato in occasione del gol, ma i suoi giocatori non hanno smesso di crederci. Ottima intuizione il ruolo di Lukic francobollato su Pjanic.

Arbitro Orsato – Partita spigolosa gestita con personalità.

TABELLINO

JUVENTUS-TORINO: 1-1

JUVENTUS(4-4-2): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Cuadrado, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi; Kean, Ronaldo. A disp.: Pinsoglio, Del Favero, Barzagli, Caceres, De Sciglio, Nicolussi, Muratore, Pereira. All. Allegri.

TORINO(3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer ; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ansaldi; Meité, Berenguer; Belotti. A disp.: Ichazo, Rosati, Baselli, Zaza, Singo, Damascan, Aina, Millico. All. Mazzarri

Marcatori: 18’ Lukic(T), 83’ Ronaldo (J)

Arbitro: Orsato sez. di Schio

Ammoniti: 34’ Matuidi (J), 49’ Rincon (T), 68’ Lukic(T), 71’ Bonucci (J), 81’ Bernardeschi (J)

Espulsi:

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui