SERIE A JUVENTUS TORINO / E' pareggio: Juventus-Torino, il derby della Mole, finisce 1-1. Granata avanti nel punteggio per oltre un'ora e agguantati nel finale da Cristiano Ronaldo. Buon avvio nel primo tempo della Juventus ma è il Torino a sbloccare il match: pasticcio tra Cancelo e Pjanic, Lukic ne approfitta e batte Szczesny. I bianconeri provano a reagire subito ma difettano un precisione e trovano una difesa granata molto attenta. Il primo tempo si chiude così sull'1-0. Nella ripresa la Juve prova a insediarsi nella metà campo avversaria e sfonda soprattutto a sinistra senza però creare mai veri pericoli dalle parti di Sirigu.

Con la girandola di campi si arriva ai minuti finali, con Ola Aina che appena entrato sfiora il raddoppio. Ma il fuoriclasse veste la maglia bianconera: a sei minuti dal termine, cross di Spinazzola, stacco vincente died è 1-1. La gara finisce così: per la Juve evitata la sconfitta nella stracittadina, per il Toro un pareggio che lascia un po' di amaro in bocca visto come è maturato.

JUVENTUS-TORINO 1-1: 18' Lukic (T), 84' Ronaldo (J)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 89*; Napoli 70; Inter 62; Atalanta 58; Torino* 57; Milan 56; Lazio 55; Sampdoria 48; Sassuolo 41; Cagliari e Fiorentina 40; Spal 39; Bologna e Parma 37; Genoa 35; Udinese 33; Empoli 29; Frosinone 23; Chievo 15

*una partita in più

