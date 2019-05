INTER PINAMONTI PARMA/ Andrea Pinamonti, attaccante del Frosinone in prestito dall'Inter, potrebbe dire addio al club nerazzurro nella prossima estate di calciomercato. Il classe 1999, stando a quanto riportato da 'SportParma', sarebbe entrato nel mirino proprio del Parma di Roberto D'Aversa.

Ma non solo, il club ducale starebbe pensando ad altri due giovani nerazzurri da inserire in rosa. Si tratterebbe di Yann Karamoh, attualmente anche lui in prestito in Ligue 1, e Andrew Gravillon, ora al Pescara, e prossimo ad ufficializzare il suo trasferimento in nerazzurro in estate.

