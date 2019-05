INTER ADRIANO RITORNO/ In un'intervista rilasciata ai microfoni di 'Globoesporte', Adriano Leite Ribeiro, ex centravanti di Inter e Parma, ha parlato della sua carriera in Europa e in Brasile: "Al Flamengo, quando stavo per andarmene, tutti iniziarono a piangere chiedendomi di rimanere, fu un momento speciale.

Ma non solo, anche a Parma ho trovato un bell'ambiente, merito anche di Cesare, così come all'Inter".

Adriano ha poi parlato di un possibile ritorno in campo: "So di non essere più quello di una volta ma voglio ricominciare con il calcio. Ho avuto due operazioni ai tendini ma sento il bisogno di avere un'opportunità, ma non voglio contratti, soltanto una prova per vedere se posso ancora rendermi utile".

