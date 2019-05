JUVENTUS TORINO VOTI PRIMO TEMPO/ Primo tempo piacevole, partenza soft con capovolgimenti di fronte interessanti. Su una rimessa laterale Cancelo e Pjanic la combinano grossa, Lukic stretto sul bosniaco lo anticipa e mette in rete. Il Torino concede poco spazio ai bianconeri e sfrutta le ripartenze, Izzo dappertutto in difesa e non solo. Berenguer ispira e crea. La Juventus prova a reagire dopo l’errore ma non concretizza l’ultimo passaggio decisivo. Bernardeschi cuore e gamba, migliore tra i suoi.

JUVENTUS

Szczesny - 6

Cancelo – 5,5

Bonucci - 6

Chiellini - 6

Spinazzola - 6

Cuadrado - 5

Pjanic – 5

Matuidi - 6

Bernardeschi- 6,5

Kean - 6

Ronaldo - 6

All. Allegri - 6

TORINO

Sirigu -6

Izzo – 6,5

Nkoulou - 6

Bremec - 6

De Silvestri- 6

Lukic – 6,5

Rincon - 6

Ansaldi – 5,5

Meité - 6

Berenguer – 6,5

Belotti - 6

All. Mazzarri- 6

Arbitro Orsato

TABELLINO

JUVENTUS-TORINO: 0-1

JUVENTUS(4-4-2): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Cuadrado, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi; Kean, Ronaldo. A disp.: Pinsoglio, Del Favero, Barzagli, Caceres, De Sciglio, Nicolussi, Muratore, Pereira. All. Allegri.

TORINO(3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremec ; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ansaldi; Meité, Berenguer; Belotti. A disp.: Ichazo, Rosati, Baselli, Zaza, Singo, Damascan, Aina, Millico. All. Mazzarri

Marcatori: 18’ Lukic(T),

Arbitro: Orsato sez. di Schio

Ammoniti: 34’ Matuidi (J)

Espulsi:

