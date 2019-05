JUVENTUS COUTINHO BARCELLONA / Philippe Coutinho ha poche partite a disposizione per riconquistare il pubblico del 'Camp Nou' e per rinnovare la fiducia del Barcellona in vista della prossima stagione. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Come riportato da 'Marca', la situazione legata al brasiliano ex Inter è molto delicata.

In occasione dell'andata della semifinale vinta per 3-0 contro il, il pubblico blaugrana ha fischiato il proprio giocatore fino alla sostituzione scelta dache lo ha rimpiazzato con. I tifosi del Barcellona si aspettavano sicuramente di più visto l'importante cifra investita nel gennaio del 2018 per portarlo in Spagna ma fino a questo momento la stagione di Coutinho, fatta eccezione per alcuni lampi, è totalmente da cancellare.

Messi è sceso in campo a difesa del proprio compagno di squadra, anche il club e Valverde vorrebbero recuperare il giocatore ma se in estate arriverà una buona offerta per Coutinho, a Barcellona si prenderà seriamente in considerazione la sua partenza. La Juventus potrebbe così riportarlo in Italia.

