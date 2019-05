JUVENTUS TORINO COMI / Il direttore generale del Torino Antonio Comi ha parlato a 'Sky' poco prima del derby contro la Juventus.

Il dirigente granata ha affermato: "Affrontiamo una squadra che lascia pochi punti e se riuscissimo a farli significherebbe che siamo in un momento molto importante per raggiungere il nostro obiettivo. Superga? Il ricordo di una squadra che è stata un esemio per i giovani di quell'epoca e l'orgoglio di tutta Italia: questo entra per forza nel mito".