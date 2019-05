p>CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI NEDVED / Nel pre partita del Derby della Mole in programma contro il, Pavel, vice presidente della, è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' per fare chiarezza in merito ai temi più caldi che tengono banco in casa bianconera. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Ecco le sue parole: "Allegri sarà ancora l'allenatore della Juventus? Certo, ha un contratto con noi e vogliamo rispettarlo. Ovviamente io sono tornato dalla scorsa settimana che ero via, tutta la settimana ho seguito la squadra e ho visto Allegri sereno. Tutto apposto. Ci sarà un incontro quando sarà il momento. Derby della Mole? Mi è sempre piaciuto, non ho mai visto odio qui a Torino. E' sempre stato vissuto con grande rispetto e serenità tra grandi squadre".

