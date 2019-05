p>JUVENTUS NAVAS COURTOUIS REAL MADRID / In attesa della fine del campionatoe in attesa di programmare le grandi mosse in vista del prossimo mercato che dovranno rilanciare ildopo questa deludente annata, Zinedinesembra aver preso la prima decisione dalla quale ripartire. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Quale sarà il portiere titolare dei 'Blancos' nella prossima stagione? Sembrano non esserci più dubbi: sarà Thibaut Courtois. Secondo quanto riportato da 'As', Keylor Navas lascerà il Real Madrid: scelta che è stata già comunicata ai vertici della società madrilena. Il portiere costaricense può finire in Premier League in estate ma Ronaldo potrebbe convincerlo a trasfersi in Italia e raggiungerlo alla Juventus.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui