p>CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI / Nella conferenza stampa che si è tenuta ieri alla vigilia di, Massimilianosi è detto molto tranquillo circa l'incontro che si terrà tra il tecnico bianconero e il presidente Andreaun face to face che si preannuncia importante per gettare le basi in vista della prossima stagione della 'Vecchia Signora'. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Secondo quanto riportato dal giornalista Maurizio Pistocchi sul proprio profilo 'Twitter', sono esclusi assolutamente colpi di scena: Massimiliano Allegri siederà ancora sulla panchina della Juventus. Perché? Nel contratto del tecnico ci sarebbe una clausola che gli garantisce il rinnovo automatico in caso di raggiungimento del 50% degli obiettivi stagionali, senza dimenticare che esonerare Allegri costerebbe ad Agnelli una cifra fuori mercato.

