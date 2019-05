p>PORTO CASILLAS / E' tornato l'arcobaleno in casadopo lo spavento di due giorni fa che ha colpito l'intero ambiente mondiale calcistico: Iker, estremo difensore della squadra portoghese e storico numero uno del, è stato colpito da un infarto acuto al miocardio in allenamento e successivamente operato d'urgenza. Operazione perfettamente riuscita con il portiere che sta pian piano evidenziando importanti segnali di ripresa. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Alla vigilia della sfida di campionato in programma tra Porto e Aves, Sergio Conceicao in conferenza stampa ha fatto il punto sul recupero dell'ex capitano della Nazionale spagnola: "La situazione si sta evolvendo in modo positivo, va tutto bene. Se tornerà a giocare? Il calcio è parte della vita, ma la vita è più importante di qualsiasi altra cosa".

