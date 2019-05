JUVENTUS TORINO FORMAZIONI / Il ko nell'ultima rifinitura di Emre Can cambia volto alla Juventus per la stracittadina della Mole contro il Torino. Allegri si affiderà infatti ad un 4-4-2 a trazione anteriore: Kean al fianco di Cristiano Ronaldo, con Cuadrado e Bernardeschi esterni di centrocampo. DeSciglio preferito nel pacchetto arretrato a Spinazzola, con i bianconeri che in corso d'opera potrebbero anche rispolverare la difesa a tre.

Juventus-Torino, le probabili formazioni

sul versante granata vuole continuare a cullare il sogno Champions: probabile maglia da titolare peral posto dello squalificato, mentre sulla trequarti dietro capitanspazio aconinizialmente in panchina.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi; Cristiano Ronaldo, Kean. All.: Allegri

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Lukic, Berenguer; Belotti. All.: Mazzarri

dall'inviato Giorgio Musso

