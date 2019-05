CALCIOMERCATO ROMA CAGLIARI CRAGNO / Le prestazioni fornite in questa stagione da Robin Olsen hanno spinto la dirigenza della Roma a considerare già nella prossima estate un'eventuale partenza del portiere svedese dopo un solo anno dal suo approdo nel campionato italiano. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Tra i diversi profili accostati alla porta giallorossa, spicca da tempo quello di Alessio Cragno, autore di un'annata molto positiva con il Cagliari.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il suo agente Graziano, intervenuto sulle frequenze di 'Radio Marte' durante la trasmissione 'Si gonfia la rete', ha cercato di fare chiarezza in merito al futuro del proprio assistito: ''La partenza di Alessio non è per nulla scontata, anzi in realtà il ragazzo è molto orgoglioso di essere il portiere del Cagliari. Quando arriva l'estate poi è chiaro che si creano situazioni che andranno valtuate, ad oggi l'unica cosa che si può dire è che Cragno ha un contratto lungo col Cagliari e il club sa di avere in organico un portiere di grande livello. La Roma nel futuro? E' chiaro che Alessio è un portiere apprezzato perchè ha dimostrato sul campo di essere uno dei più forti in circolazione per cui è anche naturale che addetti ai lavori lo stimino''.