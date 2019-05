JUVENTUS KHEDIRA / Grandi manovre a centrocampo per la Juventus che dopo aver ufficializzato il colpo Aaron Ramsey a parametro zero dall'Arsenal non si ferma e cerca un altro nome di spessore per completare il reparto. Oltre al sogno (difficile) Pogba e alla pista costosissima che conduce a Tanguy Ndombele del Lione, resta in corsa anche Adrien Rabiot, un altro prossimo svincolato su cui è sfida anche all'Inter.

Manovre importanti in entrata alle quali dovrebbe poi corrispondere un'uscita con Sami Khedira che rimane il principale indiziato. Classe '87, in scadenza di contratto nel 2021, è attualmente infortunato ma non perde appeal sul mercato dove è corteggiatissimo in MLS ma non solo. Secondo 'Tuttosport' infatti va tenuta sotto osservazione anche l'ipotesiche pianifica un restyling importante e vorrebbe puntare sull'esperienza dell'ex Stoccarda e Real Madrid per la rifondazione. Tra i bavaresi e la società juventina, inoltre, i rapporti sono ottimi da anni.