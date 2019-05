p>MILAN CALDARA / Dopo il rientro avvenuto in campo con la prima squadra delnel ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la, Mattiaè costetto nuovamente a fermarsi per lungo tempo. Una stagione maledetta quella dell'ex difensore dell', arrivato a Milano conin estate nel maxi scambio con lache ha riportato a Torino Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Dopo aver terminato in anticipo ieri l'allenamento e aver lasciato Milanello in stampelle, Caldara si è sottoposto all'operazione chirurgica che è stata perfettamente portata a termine. Ecco il comunicato ufficiale e i tempi di recupero stimati dallo staff medico rossonero: "AC Milan comunica che durante l'allenamento di ieri, in un forte scontro di gioco, Mattia Caldara ha riportato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro. Oggi il calciatore, dopo opportuna valutazione clinico-strumentale, è stato sottoposto in artroscopia alla ricostruzione con tendine rotuleo del legamento crociato anteriore. L'intervento, eseguito dal Prof. Pier Paolo Mariani alla presenza del medico sociale rossonero Mario Brozzi, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono stimati in 5-6 mesi".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui