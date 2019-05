Milan e Juventus, via libera per Mustafi

MILAN JUVENTUS MUSTAFI / Nonostante il momento delicatissimo tra la semifinale di Europa League e la volata in campionato per un piazzamento in zona Champions League, l'Arsenal non resta a guardare e anche sul calciomercato sta lavorando intensamente in vista della prossima estate. In particolare si registra fermento in difesa dove per le big italiane potrebbe liberarsi un centrale molto interessante come Shkodran Mustafi.

Classe '92, ex Sampdoria, dopo l'avventura al Valencia è all'Emirates Stadium dal 2016 e la sua esperienza sembra ormai giunta ai titoli di coda. I 'Gunners' secondo il 'Daily Mirror' lo avrebbero messo sul mercato indivuando già anche l'erede giusto: Djene, togolese classe '91 del Getafe. Una buona notizia perche, a caccia di rinforzi in difesa, hanno riacceso i radar su Mustafi, accostato a più riprese anche in passato e possibile occasione estiva.