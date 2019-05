Il Real Madrid fa tremare l'Europa: piano da 540 milioni di euro

CALCIOMERCATO REAL MADRID / Sarà un'estate rovente con tanti top club a fine ciclo che preparano la rifondazione con enormi investimenti in sede di calciomercato. Dal Psg al Bayern Monaco passando per il Real Madrid che ha stilato una lista della spesa piena zeppa di grandi stelle per la quale, secondo le stime del quotidiano 'As', servirà qualcosa come 540 milioni di euro.

I nomi? Dopo i 50 milioni spesi per Eder Militao, gli altri investimenti si focalizzano soprattutto tra centrocampo e trequarti con Paul, Eden, Tanguye Christianindicati come obiettivi prioritari. In attacco, invece, al momento l'ipotesi più calda porterebbe a Lukadell'Eintracht Francoforte.

Per finanziare il mercato faraonico, il club avrebbe già a disposizione 150 milioni di euro ai quali andranno aggiunti i 100 milioni in arrivo dall'Adidas e i fondi derivanti dalle cessioni di alcuni pezzi pregiati. Probabile, inoltre, il ricorso a nuovi prestiti bancari per completare un'estate in cui il Real tornerà ad essere protagonista e si prepara a investire più di quanto fatto nell'ultimo quinquennio in totale.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui