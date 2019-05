Juventus, Otamendi si allontana dall'Atletico

CALCIOMERCATO JUVENTUS OTAMENDI ATLETICO MADRID / Nicolas Otamendi è destinato a lasciare il ManchesterCity a fine stagione. Il centrale difensivo è così diventato un possibile rinforzo per moltissime squadre in giro per l'Europa. Il suo nome è stato accostato alla Juventus, chiamata a rinforzare il reparto per puntare con forza alla prossima Champions League.

Per restare aggiornati con tutte le news di mercato CLICCA QUI . Ma i bianconeri devono guardarsi dall': Otamendi è infatti un 'pupillo' dima per i Colchoneros - come si legge su 'Marca' - si tratterebbe di un acquisto 'impossibile'. Questo a causa dell'alto stipendio percepito dal calciatore al Manchester City.