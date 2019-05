Inter, infortunio Vecino: il comunicato UFFICIALE

INTER INFORTUNIO VECINO / Brutta tegola per l'Inter che alla vigilia della delicata trasferta sul campo dell'Udinese perde un tassello importante a centrocampo. Durante la seduta di rifinitura prima della partenza per Udine, infatti, a causa di un problema muscolare si è fermato l'uruguaiano Matias Vecino.

Ecco la nota diramata dal club: "Vecino non farà parte della lista dei convocati di Luciano Spalletti in vista di Udinese-Inter. Durante la rifinitura il centrocampista ha accusato una contrattura al retto femorale della coscia destra. Le condizioni di Vecino saranno valutate giorno dopo giorno". Al suo posto, dunque, Gagliardini dovrebbe essere in vantaggio su Borja Valero e Joao Mario per affiancare Brozovic.