CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER RABIOT / Sul mercato è scattato un nuovo derby d'Italia. Stando alle ultime indiscrezioni dello spagnolo 'As' l'Inter è tornata in corsa per Adrien Rabiot. Il francese in scadenza a giugno col Paris Saint-Germain è un vecchio 'pallino' di Beppe Marotta e nelle ultime scorse ore è stato dato in direzione Juventus.

Il ds bianconerovorrebbe infatti piazzare un altro colpo a zero a centrocampo dopo Ramsey. Colloqui già avviati con la mamma-agente Veronique, tuttavia il ritorno dei nerazzurri rischia di rovinare i piani. Un paio di mesi fa il classe '95, messo fuori squadra dai parigini, sembrava a un passo dale poi dal. Man mano le pretendenti si sono però dileguate, per ragioni diverse. Resta forse qualche inglese e, appunto, le due big italiane Juve e Inter. Il cartellino di Rabiot può naturalmente essere acquistato a costo zero. Il problema è semmai rappresentato dalle comissioni, che si dice siano piuttosto elevate.