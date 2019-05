Chelsea, futuro David Luiz: l'annuncio di Sarri

CHELSEA DAVID LUIZ RINNOVO FUTURO SARRI / Futuro ancora tutto da scrivere per David Luiz. Il centrale difensivo del Chelsea ha un contratto in scadenza il prossimo giugno. Il calciatore potrebbe diventare un'opportunità per molte squadre, anche italiane, ma per il momento, il club londinese sembra avere la priorità.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI - come riporta 'SkySports' - ha confermato che le parti stanno trattando: "Non so se David Luiz sarà allo Stamford Bridge la prossima stagione, so che ha avuto un incontro 4-5 giorni fa".