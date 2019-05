CALCIOMERCATO NAPOLI INSIGNE / Oggi Insigne ha svolto l'intera seduta in gruppo, domenica sera contro il Cagliari dovrebbe tornare in campo dopo poco più di due settimane d'assenza. L'ultima volta fu Napoli-Arsenal con la sostituzione al 61' compiuta da Ancelotti e le conseguenti polemiche in campo e fuori. Il vertice del 1 Maggio a casa Ancelotti (presenti i nuovi agenti Mino ed Enzo Raiola, Lorenzo Insigne, papà Carmine, il presidente De Laurentiis, il direttore sportivo Giuntoli e ovviamente Ancelotti) è partito proprio da quell'episodio, i protagonisti si sono chiariti.

Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , Ancelotti ha ammesso che probabilmente sarebbe stato più opportuno aspettare qualche minuto prima di realizzare il cambio evitandogli così i fischi per l'occasione fallita sotto porta, Insigne ha convenuto che è opportuno smussare certi atteggiamenti, per esempio quelli che il 26 dicembre scorso procurarono l'espulsione a San Siro contro l'Inter. Le sirene del mercato sono state messe da parte, anche per assenza di proposte veramente importanti, Insigne e il Napoli hanno tracciato la strada per prolungare il loro matrimonio. Si va verso un rinnovo simbolico per altri due anni fino al 2024, con accordo sui bonus (come fatto anche con Koulibaly) e sui diritti d'immagine per aumentare il corrispettivo economico che oggi lo porta ad incassare circa 5 milioni di euro a stagione. Durante il vertice, si è parlato anche dell'aspetto tattico: Insigne ha espresso il desiderio di giocare con tre punte, è spuntata l'idea di qualche variante da verificare già nelle ultime partite di campionato per consentirgli d'agire sempre di più tra le linee, dove può essere determinante. E' iniziata una nuova era, il sorriso di Insigne che ieri ha pubblicato sul suo profilo instagram un video mentre giocava con dei bambini tra i vicoli di Napoli, è la copertina della ricerca della serenità.