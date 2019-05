CALCIOMERCATO INTER SKRINIAR RINNOVO / Il rinnovo di Skriniar con l'Inter è davvero cosa fatta.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

La notizia di dominio pubblico ormai da qualche giorno è stata confermata dallo stesso difensore nerazzurro: "Manca pochissimo al rinnovo con l'Inter - ammette ai microfoni di 'DAZN' - Ho voglia di continuare qui. E' qui il tuo futuro? Credo di sì... Offerta del? Non so da dove sia uscita, non so nulla"