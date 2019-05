CALCIOMERCATO NAPOLI FOFANA / Nella prossima estate il Napoli potrebbe tornare a fare affari con l'Udinese. Non è un mistero che al club azzurro piaccia Rodrigo De Paul, anche se per il jolly argentino sembra essere ancora in vantaggio l'Inter. Nella società dei Pozzo c'è comunque un altro calciatore molto stimato dal ds Giuntoli: Seko Fofana, ora ai box per un problema al bicipite femorale.

Il 23enne ivoriano è un centrocampista di grande sostanza e dinamismo, non è un big ma rappresenterebbe senz'altro una valida alternativa per Carlo. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , il Napoli lo ha di fatto seguito per tutta la stagione e non è escluso possa decidere di prenderlo nel mercato estivo. Il prezzo del classe '95, cercato in passato da, è sempre di, tuttavia gli eccellenti rapporti con la società friulana potrebbero consentire adi strappare l'accordo a una cifra un po' più bassa.