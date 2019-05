ROMA RANIERI COMUNICATO LAZIO / Per bocca del proprio direttore della comunicazione Stefano De Martino, la Lazio ha replicato all'accusa lanciata da Ranieri nella conferenza stampa di vigilia della sfida col Genoa. In pratica il tecnico giallorosso che nove anni fa, nella famosa sfida con l'Inter che costò di fatto lo Scudetto ai giallorossi, la Lazio si scansò per far vincere i nerazzurri creando così un danno ai rivali cittadini al tempo allenati dallo stesso allenatore testaccino.

"Perdiamo tempo per intervenire su queste dichiarazioni di Claudio Ranieri che sono gravi.

Arrivano non dal tifoso, che comunque non ci interessa, ma da un tesserato: è grave e quest’intervento andrà pesato - le parole di De Martino a 'Lazio Style Radio', come riporta il sito ufficiale del club biancoceleste - Non so se le conferenze le svolgono al bar, ma ci documenteremo. Questa dichiarazione formale è grave perché ricordo che ci fu un procedimento per la questione legata alla gara Lazio-Inter del 2010. Il tema fu trattato anche se si parlava sulla base di voci e la questione, infatti, non ha avuto seguito da nessuno svolgimento.

Spesso dall'altra parte si confondono i ruoli tra tifosi e tesserati: non si tratta di sfottò questa volta. Questi contenuti saranno girati a chi di competenza, ma è giusto sottolineare quest'evento. Il resto spetta a chi deve decidere sulle dichiarazioni di un tesserato. Anche i nostri tesserati hanno chiaramente dichiarato di credere nella Champions League. Chi meriterà le posizioni europee le conseguirà con merito: non abbiamo mai alimentato dubbi anche quando siamo stati penalizzati, il nostro è un altro stile. Dall'altra parte invece arrivano attacchi simili che non hanno né capo né coda. Siamo tutti molto tranquilli perché la storia ci insegna chi siamo [...]".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui