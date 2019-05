SONDAGGIO TWITTER - Inter, Icardi-Juve: ecco quanto vale il cartellino del numero 9

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>SONDAGGIO TWITTER CALCIOMERCATO INTER ICARDI JUVE / Dopo l'uscita dell'incontro londinese tra Juventus e Inter per Mauro Icardi , la redazione di Calciomercato.it ha chiesto ai propri followerattraverso un sondaggio il valore del cartellino del centravanti argentino. Le più votate, con il 30%, le opzioni 60 milioni di euro e meno di tale cifra. Per cui si può dire che per la maggior parte dei nostri utenti, Maurovale intorno appunto ai 60 milioni. Il 22% di essi ha invece votato per 80 milioni, il restante 18% invece 100 milioni, ovvero dieci in meno rispetto alla cifra fissata come clausola che è valida solo per l'estero e dal 1° al 15 luglio.