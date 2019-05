Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>MILAN QUINTERO 25 MILIONI / Eroe dei tifosi del River dopo aver realizzato il gol del momentaneo 2-1 nella finale di Libertadores contro il Boca, Juan Fernandoè attualmente ai box per un grave infortunio al ginocchio che, tuttavia, non gli ha impedito di esercitare il suo fascino nei confronti di diversi club europei. Fresco di rinnovo contrattuale fino al 2022 con clausola rescissoria fissata in circa 25 milioni di euro, l'ex Pescara secondo 'Don Balon' sarebbe finito sul taccuino del, pronto a sborsare la cifra prevista dalla clausola.