CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER MILAN ERIKSEN VAN DE BEEK / Italiane fuori dai giochi per le semifinali di Champions League ed Europa League. Dopo le eliminazioni di Juventus e Napoli rispettivamente per mano di Ajax e Arsenal, nessuna rappresentante della Serie A è stata protagonista questa settimana nel penultimo atto delle due competizioni internazionali. Italia fuori dall'Europa che conta, ma che ha osservato con interesse i protagonisti della tre giorni europea con all'orizzonte la sessione estiva del calciomercato. Da Eriksen a van de Beek, passando per Rakitic, Neres, Ziyech e Jovic: gli uomini mercato di Champions ed Europa League nel mirino di Juventus, Inter, Milan e Roma per la prossima finestra della campagna trasferimenti.

Inter, van de Beek strega Ausilio. Juventus, Eriksen se parte Pjanic

Sicuramente non è passata inosservata la presenza di Paratici ed Ausilio a Londra sulle tribune del nuovissimo 'Tottenham Hotspur Stadium' per l'incrocio tra la formazione di Pochettino e l'Ajax. I due dirigenti di Juve e Inter, oltre a riprendere i contatti sul fronte Icardi nella capitale londinese, hanno visionato con nuovo interesse i gioielli dei 'Lancieri' ad iniziare da Donny van de Beek, decisivo martedì con la rete che ha consegnato il successo agli olandesi. Già giustiziere proprio dei campioni d'Italia nel match di Torino, il jolly classe '97 avrebbe attirato soprattutto le attenzioni di Ausilio per rinforzare il centrocampo nerazzurro sia per il presente che in prospettiva. Il costo del cartellino del numero 6 è lievitato dopo le ultime prestazioni, con l'Ajax che non scenderebbe adesso sotto i 40 milioni di euro. Van de Beek piace anche al Napoli, ma occhio al corteggiamento delle altre big d'Europa come PSG e Real Madrid. Ausilio in casa Ajax ha potuto ammirare nuovamente le magie di Ziyech, che ha regalato proprio a van de Beek l'assist vincente nell'1-0 dei 'Lancieri' nella tana del Tottenham. Il fantasista marocchino sarebbe nella lista del club meneghino e in una recente intervista esclusiva a Calciomercato.it non ha chiuso le porte alla Serie A e in particolare alla Roma nell'eventualità di un nuovo assalto del sodalizio giallorosso.

Milan, sogno Neres per Leonardo. Jovic lontano dalla Serie A

Mirino puntato nella serata londinese anche su Christian, che oltre all'Inter stuzzica la fantasia della Juventus in caso di addio diin cabina di regia. Il nazionale danese non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza con gli 'Spurs' nel 2020, una situazione che ha attirato le due grandi rivali del calcio italiano ma anche il, che stando alla stampa spagnola avrebbe già trovato una bozza d'intesa con l'entourage del giocatore. Sempre più lontano invece per la 'Vecchia Signora' il colpo, con ilche sarebbe in netto vantaggio per aggiudicarsi i servigi del capitano dei 'Lancieri' dopo aver chiuso nei mesi scorsi l'ingaggio di. Paratici per il settore difensivo terrebbe così d'occhio anche, profilo d'esperienza che potrebbe liberarsi a fine stagione dal Tottenham per circa 30 milioni di euro.

Un'altra 'stellina' dell'Ajax sotto l'ingrandimento della Serie A è Neres, sogno di mercato del Milan per le corsie esterne del tridente d'attacco. Un possibile assalto al brasiliano si preannuncia però complicato per Leonardo, vista la valutazione degli olandesi (intorno ai 50 milioni) e la folta concorrenza su tutte Arsenal ed Everton. Nella notte di Messi al 'Camp Nou' le attenzioni di Juventus e Inter erano invece concentrate sopratutto su Ivan Rakitic, sicuramente uno dei migliori in campo dietro l'extraterrestre argentino nel 3-0 del Barcellona al Liverpool. Il croato vicecampione del mondo è da tempo nei desideri di Paratici e Marotta, anche se il diretto interessato in tempi non sospetti ha ribadito la propria volontà di proseguire il matrimonio con i blaugrana. Lontano pure un possibile sbarco in Serie A di Luka Jovic, ancora uomo copertina in Europa League con la prodezza di testa che ha spaventato a Francoforte il Chelsea di Sarri. Il Real Madrid infatti farebbe sul serio per il baby centravanti serbo, seguito da Juventus e Inter. I nerazzurri non perdono comunque di vista sempre in casa Eintracht il connazionale Kostic, mentre Emerson Palmieri nello scacchiere dei 'Blues' resterebbe in orbita Juve e Milan.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui