CALCIOMERCATO INTER SPALLETTI ICARDI - Non solo Udinese-Internella conferenza stampa della vigilia per Luciano Spalletti. A tenere banco è sempre Mauro Icardi che, dopo le tensioni dei mesi scorsi, è tornato a disposizione.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Per il futuro, si parla molto di un possibile trasferimento alla Juventus o, comunque, di un addio ai nerazzurri, soprattutto se dovesse rimanere alla guida l'allenatore toscano. "Dal mio punto di vista non c'è assolutamente nessun problema. Il mio futuro si chiama Udinese-Inter, poi Inter-Chievo... non un calciatore o l'altro - la risposta di- Non ho problemi ad allenare e far giocare qualsiasi giocatore. Il futuro è l'Inter e il bene di questa squadra, allenare quelli che hanno voglia di fare durante la giornata".