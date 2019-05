JUVENTUS CRISTIANO RONALDO REAL MADRID - In estate ha lasciato Madrid, il Real, per trasferirsi a Torino, sponda Juventus. Ma Cristiano Ronaldo torna spesso nella capitale spagnola, soprattutto dopo l'apertura di un centro per il trapianto dei capelli. E in una di queste occasioni, il portoghese si è concesso ad 'ICON', il magazine di 'El Pais': "Bisogna essere umili, sapere che non tutto si conosce. Se sei pronto, puoi captare cose che ti rendono un atleta migliore.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Alla Juventus mi sono adattato perfettamente, hanno visto che non sono un venditore di fumo. Una cosa è parlare, un'altra è fare. Perché ho vinto cinquee cinque? La gente giudica sempre, dice che sono un giocatore finito e che dovrei lasciare il calcio. Ma io voglio sorprendere la gente". Ronaldo ha, poi, parlato della sua precedente esperienza al Real: "Gli spagnoli mi hanno trattato bene. Cammino a testa alta, tutti sanno che ho dato molto al club e viceversa. Per strada mi chiedono di tornare, che Madrid sarà sempre la mia casa. Mi piace sentire questo affetto".