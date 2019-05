CALCIOMERCATO JUVENTUS UMTITI PARATICI / Tra gli obiettivi di mercato della Juventus, c'è anche Samuel Umtiti, difensore del Barcellona.

Il pressing per il francese ha avuto però, stando alle notizie riportate da 'Rai Sport', esito negativo. Il giocatore infatti avrebbe detto di no alle proposte di, ds bianconero, non essendo attratto dall'ipotesi di essere una riserva di, attuali inamovibili del pacchetto arretrato dei campioni d'Italia.