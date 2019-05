CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT RAIOLA BARCELLONA PSG BAYERN - Si riapre la pista Matthijs de Ligt per la Juventus. Il forte capitano dell'Ajax sembrava diretto verso il Barcellona, con il quale si parlava di un principio d'accordo già raggiunto. Ma l'approdo alla semifinali di Champions League (1-0 il risultato del match d'andata in trasferta sul campo del Tottenham) hanno, di fatto, fatto innalzare le cifre di un'operazione, già molto onerosa di suo.

Stando, infatti, al quotidiano catalano 'Sport', l'agente del 19enne difensore centrale, Mino, non avrebbe alcuna fretta di definire l'accordo col Barcellona, riaprendo, di fatto, alle altre pretendenti: i bianconeri, ma anche ile il. Secondo il manager italo-olandese, la quotazione del suo assistito è aumentata e, dunque, chi vorrà accaparrarselo dovrà alzare la posta. All'inizio del mese scorso, il calciatore è stato davvero ad un passo dalla firma col Barcellona, ma dopo l'approdo del 'Lancieri' in semifinale, eliminando la Juventus di, la trattativa si è bloccata. Adesso, qualsiasi discorso è rinviato alla fine della stagione in corso, ma il club spagnolo punta sulla volontà di de Ligt di approdare nella: la telenovela, quindi, si arricchisce di una nuova puntata. La Juventus, e le altre, aspettano e possono ancora sperare.