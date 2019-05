CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER BRUNO ALVES PARMA FAGGIANO / Nel mercato di gennaio, la Juventus era interessata, come noto, a Bruno Alves. Il difensore portoghese è rimasto però al Parma.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Ne ha riparlato il ds gialloblu', intervistato dalla 'Gazzetta dello Sport'. "Non c'è mai stato il rischio di perderlo. Io e lui avevamo già parlato dell'allungamento del contratto. Appena sono emerse le voci sull'interessamento della Juve e di un'altra big, abbiamo concretizzato l'accordo. L'altra big era l'? Non confermo e non smentisco...".