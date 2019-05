UDINESE-INTER CONFERENZA STAMPA SPALLETTI CHAMPIONS FUTURO ICARDI FORMAZIONE - È tempo di vigilia per l'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti e, come di consueto, interviene in conferenza stampa per presentare la sfida all'Udinese di Igor Tudor, in piena lotta per la salvezza, in programma domani alle 20.30 alla 'Dacia Arena'. Calciomercato.it ha seguito le parole del tecnico toscano in tempo reale.

Ecco le sue parole a 'Inter TV': "La squadra è cambiata dal punto di vista del gioco e dello stare in campo, abbiamo un equilibrio maggiore e riusciamo a cambiare atteggiamento durante la partita. È un valore importante per stabilizzarsi in queste posizioni. A quattro giornate dalla fine, incontrare una squadra in lotta per non retrocedere, ha lo stesso valore di uno scontro diretto per la Champions. Le motivazioni contano, è una partita complicata. L'Udinese di Tudor è una squadra che ti attacca, che riparte e ha nella testa la voglia di vincere sempre la partita. Non aspetta in difesa, pensano sempre ad andare a fare gol con le ripartenze veloci. La società, che conosco molto bene, sia l'allenatore hanno mostrato chiarezza d'intenti".

FOTO ICARDI-WANDA NARA - Queste, invece, le risposte ai cronisti in conferenza stampa: "Possono essere tutte decisive le partite, bisognerà anche capire cosa faranno i nostri avversari. Noi dobbiamo affrontare questa partita nella maniera giusta. Sarà una partita difficile, per classifica e obiettivo diventa fondamentale cercare di vincerla. Foto Icardi-Wanda Nara? Non so a cosa si riferisce di preciso, però quando è qui è sempre vestito nella maniera corretta e giusta. E questo interessa a me. Non ci sono differenze tra l'Inter che gioca in casa e fuori, ci possono essere letture diverse, anche in base agli avversari. Il nostro atteggiamento, però, è sempre lo stesso. Cerchiamo di fare la partita nella metà campo avversaria, ma poi se gli altri trovano l'uomo in mezzo alle linee bisogna correre verso la porta e abbassare il rischio.

Andremo a Udine a giocarci la nostra partita, in base a quello che faremo noi e gli avversari verrà fuori una partita più o meno difensiva, dipende dai contenuti che si manifestano in campo".

LAUTARO O ICARDI? - "Per quanto riguarda il mio modo di pensare, non sono d'accordo sul fatto che siamo dipendenti dal calciatore quando si parla di una squadra. Si dà molta importanza a chi fa gol. Noi siamo gli unici a non aver preso gol in casa dell'Eintracht, perché non si dà merito a difensori e portieri? È una vostra visione, perché fa più effetto. C'è differenza tra mettere in evidenza un episodio che ha lo stesso valore. Abbiamo calciatori bravi a giocare in area di rigore così come a ribaltare l'azione. Quello, poi, che succederà il prossimo anno lo andremo a vedere, cercando di fare delle scelte chiare, autentiche, dove si riconosce il percorso che si vuole fare e dove si vuole andare. Lautaro o Icardi domani? Si sono allenati bene. Sono successe un po' di cose che possono aver limitato Icardi, ma ha il pregio dell'equilibrio. L'ho conosciuto così e lo ritrovo nello stesso modo, un calciatore ha uno spessore ripetuto per comportamenti e modi di fare. I numeri che lo accompagnano sono importanti".

AVVERSARI CHAMPIONS - "Non temo nessun avversario in particolare, c'è un intreccio di partite che fino alla Lazio mette tutti in corsa. Tutti match difficili, mi è impossibile vedere cosa possono raggiungere gli altri. L'Atalanta mi sembra una ripetizione di sorpresa. Anche due o tre anni fa ci sono arrivati davanti, per cui è un periodo non proprio una sorpresa. Il loro livello gli permette di gestire delle aspettative in maniera differente. Ci sono dentro anche Torino e Roma, i giallorossi li conosco bene. Qualcuno è andato via, ma hanno comprato calciatori importanti e giovani. Dopo i primi sei mesi della mia seconda avventura a Roma, la Juventus ci prese Pjanic. E in quel periodo si arrivava anche secondi, ma non andava bene... Sono tutte squadre che possono ambire alla Champions".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui